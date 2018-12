Trabalhadores sem terra fazem marcha pela reforma agrária

Alguns dos objetivos do encontro é para o balanço da atual situação do movimento

Os trabalhadores sem terra, que participam em Brasília do 6º Congresso Nacional do MST, fazem hoje (12) à tarde uma marcha em favor da reforma agrária. À noite, eles vão comemorar os 30 anos do movimento.

O Congresso Nacional do MST começou segunda-feira (10) e vai até sexta (14), com a presença de mais de 15 mil trabalhadores de 23 estados e 250 convidados internacionais. Entre os objetivos do encontro estão um balanço da atual situação do movimento, a discussão de novas formas de luta pela terra, pela reforma agrária e por transformações sociais. Também são discutidos o papel político dos assentamentos e a participação da mulher e dos jovens no movimento.

Simultaneamente ao congresso, é realizada a Mostra Nacional da Cultura e Produção Camponesa, ao lado do Ginásio Nílson Nélson, onde ocorre o encontro. O local é um espaço de demonstração e comercialização dos alimentos produzidos pelos assentamentos de reforma agrária, além de apresentações culturais do campo.

Agência Brasil