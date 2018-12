Toyota anuncia recall de 1,9 milhão de Prius

Prius exposto em concessionária de Tóquio

Tóquio (AFP) - A montadora japonesa Toyota anunciou nesta quarta-feira um recall de 1,9 milhão de Prius em todo o mundo por um problema no no sistema híbrido que pode provocar a paralisação do veículo.

Os automóveis afetados são os do modelo mais recente da série Prius, fabricados entre 2009 e 2014, um carro que funciona com motores a gasolina e elétrico.

"Na pior das hipóteses, o automóvel pode parar quando está sendo dirigido. Consideramos isto um possível problema de segurança, o que explica o recall", afirmou um porta-voz da Toyota.

A Toyota informou que foram registrados 400 casos no Japão e Estados Unidos, mas destacou que nenhuma morte ou acidente com feridos foi provocado pelo problema.

Também afirmou que, no pior dos casos, o veículo "para aos poucos, não de repente".

O recall afeta quase um milhão de veículos no Japão, 700.000 nos Estados Unidos e 130.000 na Europa.

A Toyota explicou que a origem do problema estava no software do módulo de controle do inversor do sistema híbrido.

"Quando é muito exigido, o programa pode fazer o veículo entrar no modo de segurança, limitando a potência disponível para direção. Em alguns casos, o módulo de controle pode ser reinicializado, deixando o sistema híbrido fora de serviço e provocando a parada do veículo", detalhou a montadora.

A Toyota passou por uma crise importante no fim de 2009 e início de 2010, quando anunciou um recall de emergência de quase nove milhões de carros em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, por problemas nos pedais de aceleração que poderiam ser bloqueados ou nos freios, que reagiam de maneira tardia.

A empresa agora é muito prudente e anuncia recalls em série quando detecta um problema, mesmo quando este é considerado pequeno.