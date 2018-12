Presidente francês se reúne com gigantes da internet nos EUA

Obama (e) e Hollande fazem um brinde durante um jantar na Casa Branca

Washington (AFP) - O presidente francês, François Hollande, finaliza nesta quarta-feira a visita aos Estados Unidos com uma escala em San Francisco para uma reunião com executivos dss gigantes da internet.

Hollande deve encontrar-se com as principais figuras do Vale do Silício: Eric Schmidt (Google), Sheryl Sandberg (Facebook), Jack Dorsey (Twitter), Mitchell Baker (Mozilla Foundation) e Tony Fadell.

Na terça-feira, em uma entrevista coletiva conjunta, o presidente americano Barack Obama anunciou "o início de um novo diálogo econômico para desenvolver o comércio, aumentar a competitividade de nossas empresas, estimular a inovação e motivar os novos empresários".

"A visita do presidente Hollande ao Vale do Silício destaca nosso compromisso a favor de novas colaborações científicas e tecnológicas", completou.

"A França é um dos países do mundo que recebe mais investimentos estrangeiros, um dos países do mundo mais aberto a capitais externos", destacou na terça-feira Hollande ao falar sobre como o país é "atrativo".

Mas as relações da França com os gigantes americanos da internet muitas vezes foram tumultuadas, seja pela proteção dos dados pessoais ou suas práticas de "otimização fiscal".

Estas práticas "não são aceitáveis", destacou Hollande antes de viajar aos Estados Unidos. Também declarou que concorda com Obama na ideia de um "esforço de harmonização fiscal".

Para as empresas de tecnologia americanas, os obstáculos impostos pelo governo francês ao desenvolvimento da Dailymotion, Netflix e Uber são considerados um reflexo das medidas protecionistas incompatíveis com o espírito de inovação.

Há 30 anos, desde François Mitterrand, um presidente francês não visita a Califórnia.

Hollande encerra assim dois dias de visita aos Estados Unidos, dominada por temas diplomáticos e econômicos.