Organização francesa critica ataques à imprensa no Brasil

Paris (AFP) - O Brasil mereceu um destaque negativo em termos de liberdade de imprensa em um relatório mundial divulgado pela organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF), nesta quarta-feira, em Paris.

O documento destaca as manifestações que tomaram conta do país no ano passado. A RSF chama a onda de protestos de "Primavera Brasileira", em referência aos movimentos de contestação de 2011 em países do norte da África e do Oriente Médio que causaram a queda de governantes autoritários há décadas no poder.

A organização lamenta a repressão policial contra os profissionais da informação durante os protestos no Brasil.

Com cinco jornalistas mortos em 2013, segundo a RSF, os brasileiros ainda tiraram dos mexicanos o título deplorável de país mais mortal das Américas para os jornalistas.

Em termos globais, as cifras revelam uma leve piora do estado da liberdade de imprensa no mundo, destaca a organização.

"A classificação de alguns países, incluindo as democracias, está amplamente afetada este ano por uma interpretação muito ampla e abusiva do conceito de proteção da segurança nacional", adverte Lucie Morillon, diretora de investigação da RSF.

Eritreia, Coreia do Norte, Turcomenistão e Síria - o país mais perigoso do mundo para os repórteres - são os países onde o livre exercício do Jornalismo é quase impraticável.