ONG faz propaganda "do bem"

Campanhas alertam para conscientização ambiental

Conter a degradação do meio ambiente e construir um futuro em que o homem viva em harmonia com a natureza. Essa é uma das missões nada simples de ser cumprida do WWF, organização global comprometida com a conservação da natureza dentro do contexto social e econômico de cada país e região.

No Brasil, a história do WWF começou em 1971, quando a rede iniciou o seu trabalho no país apoiando os primeiros estudos feitos sobre um desconhecido primata ameaçado de extinção do Rio de Janeiro. Esse trabalho pioneiro viria a se transformar no Programa de Conservação do Mico-Leão-Dourado, um dos mais bem-sucedidos do gênero no mundo.

Nos anos seguintes vários pequenos projetos em todo o Brasil contaram com a ajuda financeira da entidade.