Obama adverte empresas sobre negociações com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, durante entrevista coletiva com o presidente da França, François Hollande, na Casa Branca, em Washington.

Washington (AFP) - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, advertiu nesta terça-feira que as empresas que buscam oportunidades no Irã estão por sua própria conta e risco e prometeu uma chuva de sanções aos infratores do embargo internacional.

A advertência foi feita por Obama na entrevista coletiva conjunta com o presidente francês, François Hollande, que lançou alertas similares, uma semana depois que uma delegação de empresários franceses foi a Teerã para avaliar as oportunidades que poderão surgir com a flexibilização das sanções.

"As empresas podem explorar se há possibilidades de entrar (...) se e quando houver um acordo", disse Obama.

"Mas posso lhes dizer que fazem isso ao seu próprio risco", afirmou.

Do mesmo modo, Hollande disse que não controla as empresas francesas, mas que deixou claro que as sanções internacionais que pesam sobre o Irã não serão suspensas até que se chegue a um acordo sobre o programa nuclear de Teerã.

"Durante esse período de acordo provisório, essas sanções vão permanecer", completou.

No final de novembro, em Genebra, o Irã fechou com o grupo P5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, mais a Alemanha) um primeiro acordo para congelar por seis meses toda a atividade nuclear, em troca de uma suspensão parcial das sanções que estrangulam sua economia.

As negociações, que serão retomadas em 18 de fevereiro, buscam um acordo global que garanta à comunidade internacional a natureza exclusivamente pacífica do programa nuclear iraniano.