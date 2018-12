Lewandowski encontra seu carro sem rodas na porta de casa

O atacante polonês Robert Lewandowski, do Borusia Dortmund, já acertou sua transferência para o Bayern de Munique.

Berlim (AFP) - O atacante polonês Robert Lewandowski, do Borussia Dortmund, que já acertou sua transferência para o Bayern de Munique na próxima temporada, teve as rodas do seu carro roubadas em frente à sua casa na segunda-feira.

De acordo com a edição desta terça do jornal alemão Bild, as rodas do 4x4 do jogador de 25 anos são avaliadas em 2.500 euros cada. O diário publicou uma foto do veículo sem rodas, apoiado sobre tijolos.

O contrato de Lewandowski com o Borussia vence no próximo mês de junho, e sua saída para o Bayern foi anunciada em janeiro, provocando a ira dos torcedores do seu time atual.

Há suspeitas de que o roubo tenha sido cometido justamente por fãs do time de Dortmund, já que o atacante viveu vários momentos de tensão desde o anúncio da transferência para o rival.

Há três semanas, ele foi ouvido pela Polícia alemã, porque teria empurrado um adolescente que lhe mostrou o dedo médio.

Em campo, porém, Lewandowski continua brilhando. No último sábado, anotou dois gols na vitória por 5 a 1 do Borussia sobre o Werder Bremen. O polonês é vice-artilheiro da Bundesliga com 13 gols marcados.

Nesta terça-feira, ele foi titular, mas passou em branco na vitória difícil por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt que classificou o time de Dortmund para as semifinais da Copa da Alemanha.