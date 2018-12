EUA: Câmara aprova elevar teto da dívida até 2015

O presidente americano Barack Obama durante discurso em Maryland em 29 de janeiro

Washington (AFP) - A Câmara de Representantes aprovou nesta terça-feira que se eleve o teto da dívida americana até 15 de março de 2015, uma medida que ainda deve ser ratificada pelo Senado para descartar qualquer risco de suspensão de pagamentos.

A medida foi adotada por 221 votos contra 201, contando com o apoio de quase todos os democratas e de apenas 28 republicanos. O texto deverá ser adotado definitivamente pelo Congresso até 27 de fevereiro.

Os republicanos, que dominam a Câmara de Representantes, já haviam declarado hoje sua renúncia a exigir contrapartidas para elevar o teto da dívida, um anúncio surpreendente assimilado como uma capitulação frente ao presidente Barack Obama.

Encurralados, deixaram que a votação seguisse, embora a maioria tenha votado contra.

O limite legal da dívida, suspenso em outubro após uma dura queda de braço parlamentar, foi reativado na sexta-feira até US$ 17,211 trilhões. O Tesouro advertiu que não poderia aguentar até 27 de fevereiro, sem uma nova autorização para tomar empréstimos por parte do Congresso. Nessa data, teria início a suspensão dos pagamentos, com o calote do governo.

Ao renunciar à confrontação, os republicanos fecham um capítulo doloroso dos últimos três anos. Em cada sessão sobre o tema da dívida, insistiam em obter concessões para a redução dos gastos da polêmica reforma do sistema de saúde de Barack Obama.

"Os Estados Unidos não têm outra opção a não ser pagar suas contas", declarou o democrata Steny Hoyer nesta terça.