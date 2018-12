Estado de Washington anuncia moratória das execuções

O governador de Washington, Jay Inslee

Washington (AFP) - O governo de Washington anunciou nesta terça-feira uma moratória das execuções nesse estado do noroeste dos Estados Unidos, que conta atualmente com nove condenados no corredor da morte.

"Há muitas falhas no sistema. E quando a decisão final é a morte, há muito em jogo para aceitar um sistema imperfeito", declarou o governador democrata Jay Inslee, há um ano no cargo.

"A igualdade perante a lei é a primeira responsabilidade do Estado. E, nos casos de pena capital, não estou convencido de que se faça justiça", afirmou, em um comunicado.

A nota acrescenta ainda que "a pena de morte é empregada de maneira desigual nesse estado e depende, às vezes, do condado, onde o crime foi cometido".

A moratória implica que, enquanto Inslee estiver no poder, a aplicação da pena de morte será suspensa, sem que isso signifique que a condenação vá ser comutada, ou que aqueles que estão no corredor da morte serão indultados.

Nove condenados à morte estão detidos hoje na penitenciária de Walla Walla, onde a última execução ocorreu em setembro de 2010. Desde que a pena capital foi restabelecida nos Estados Unidos, em 1976, cinco pessoas foram executadas em Washington.

Desde que o estado adotou uma nova legislação, em 1981, 32 homens foram sentenciados à morte. Desses, 18 viram sua condenação comutada por prisão perpétua, e um foi declarado inocente, acrescentou o governador no mesmo comunicado.

Até agora, 18 estados americanos e a capital, Washington D.C., aboliram a pena de morte. Outros sete decretaram moratória das execuções.