Coreias celebram reunião de alto nível pela primeira vez em sete anos

Park Geun-Hye, presidente da Coreia do Sul, durante coletiva de imprensa na Suíça no dia 20 de janeiro de 2014

Seul (AFP) - As delegações da Coreia do Norte e da Coreia do Sul iniciaram nesta quarta-feira uma rodada de negociações, a primeira de alto nível desde 2007, que pode marcar o início de uma cooperação entre os dois países que são inimigos há décadas.

Os temas do encontro não foram revelados, mas a reunião, que acontece na cidade de fronteira de Panmunjom, deve abordar questões importantes, como o programa para reunir as famílias separadas pela guerra da Coreia (1950-1953), informou o ministério sul-coreano para a Unificação.

A delegação do Sul é liderada pelo diretor do Conselho de Segurança Nacional, Kim Kyou-hyun, que explicou que o primeiro objetivo é garantir o cumprimento do programa de programa de reunião de famílias, previsto para entre 20 e 25 de fevereiro.

Em setembro, o Norte decidiu cancelar no último minuto uma série de reuniões familiares que haviam sido coordenadas com o Sul.

O regime comunista do Norte deve pedir mais uma vez a anulação das manobras militares conjuntas anuais entre Estados Unidos e a Coreia do Sul, programadas para a partir de 24 de fevereiro.