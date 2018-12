Chelsea só empata com West Brom e pode perder a liderança

O técnico do Chelsea, o português José Mourinho, durante partida contra o West Bromwich Albion.

Londres (AFP) - O Chelsea não passou de um empate em 1 a 1 no campo do West Bromwich Albion (18º), nesta terça-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, e corre o risco de deixar a liderança, que assumiu no último sábado.

Os 'Blues', somam 57 pontos, dois à frente do Arsenal (2º) e três de vantagem sobre o Manchester City (3º), que entram em campo nesta quarta-feira, recebendo Manchester United (7º) e Sunderland (18º), respectivamente.

O time londrino vinha de duas vitórias convincentes, sobre o City (1-0) e o Newcastle, assumindo a ponta na última rodada com os tropeços dos 'Gunners' e dos 'Citizens'.

Os comandados do técnico português José Mourinho saíram na frente nos acréscimos do primeiro tempo com um gol do sérvio Branislav Ivanovic, que mandou a bola de primeira para as redes em cobrança de escanteio do brasileiro Willian desviada pelo compatriota David Luiz.

Os quatro jogadores do Chelsea convocados nesta quarta-feira pelo técnico Luiz Felipe Scolari para o amistoso da seleção brasileira contra a África do Sul, em 5 de março em Johannesburgo, começaram jogando no estádio The Hawthorns, já que Oscar e Ramires também foram titulares.

O time londrino parecia se encaminhar para mais uma vitória, mas o nigeriano Victor Anichebe arrancou o empate do time da casa aos 42 da etapa final.

O atacante africano levou a melhor numa disputa aérea com David Luiz e cabeceou para o gol, aproveitando uma falha do goleiro Cech, que saiu mal da sua meta.

"Estávamos muito acomodados, não soubemos matar o jogo quando tivemos a oportunidade. A partida só acaba quando o juiz apitar e um erro defensivo acabou decretando o empate", lamentou Mourinho depois da partida.

Em outra partida disputada nesta terça-feira, o vice-lanterna Cardiff perdeu a oportunidade de sair da zona de rebaixamento ao empatar sem gols em casa diante do Aston Villa (11º).

--Resultados da 26ª rodada do Campeonato Inglês:

Terça-feira:

Cardiff City - Aston Villa 0 - 0

Hull City - Southampton 0 - 1

West Ham United - Norwich City 2 - 0

West Bromwich Albion - Chelsea 1 - 1

Quarta-feira (horário de Brasília):

(17h45) Arsenal - Manchester United

Everton - Crystal Palace

Manchester City - Sunderland

Newcastle United - Tottenham Hotspur

Stoke City - Swansea City

(18h00) Fulham - Liverpool

- Classificação Pts J V E D Gp Gc SG

1. Chelsea 57 26 17 6 3 48 21 27

2. Arsenal 55 25 17 4 4 48 26 22

3. Man City 54 25 17 3 5 68 27 41

4. Liverpool 50 25 15 5 5 63 30 33

5. Spurs 47 25 14 5 6 32 32 0

6. Everton 45 25 12 9 4 37 26 11

7. Man Utd 41 25 12 5 8 41 31 10

8. Southampton 39 26 10 9 7 37 29 8

9. Newcastle 37 25 11 4 10 32 34 -2

10. West Ham 28 26 7 7 12 28 33 -5

11. Aston Villa 28 26 7 7 12 27 36 -9

12. Swansea 27 25 7 6 12 32 35 -3

13. Hull 27 26 7 6 13 25 31 -6

14. Stoke 26 25 6 8 11 26 40 -14

15. Crystal Palace 26 25 8 2 15 18 34 -16

16. Norwich 25 26 6 7 13 19 39 -20

17. West Brom 24 26 4 12 10 30 38 -8

18. Sunderland 24 25 6 6 13 25 38 -13

19. Cardiff 22 26 5 7 14 19 44 -25

20. Fulham 20 25 6 2 17 24 55 -31