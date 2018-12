Busque livros em bibliotecas de SP

Usuários localizam títulos online gratuitamente

A Prefeitura de São Paulo criou um sistema de pesquisa que localiza livros disponíveis nas bibliotecas públicas da cidade. Além do catálogo online, acessível para consulta gratuita, a página também apresenta uma lista organizada por regiões e com um clique é possível, por exemplo, descobrir quais títulos estão armazenados nas bibliotecas da zona leste.

Assim que as informações forem preenchidas no formulário de pesquisa – nome do autor, do livro, assunto etc -, a ferramenta traz o título e em quais bibliotecas ele pode ser emprestado. Obviamente, há uma política de empréstimos que deve ser respeitada.

Quem quiser tirar mais dúvidas sobre o sistema de busca, basta visitar a seção de “Perguntas Frequentes“.