Atlético Mineiro e Botafogo vencem na Libertadores

Ronaldingo e Jo comemoram gol do Atlético Mineiro contra o Zamora

Montevidéu (AFP) - O Atlético Mineiro, campeão da Copa Libertadores da América 2013, estreou com vitória a defesa do título na abertura da fase de grupos da competição.

A equipe derrotou o Zamora pelo Grupo 4 por 1-0 na noite de terça-feira, no estádio "La Carolina" de Barinas.

O gol da vitória do Galo saiu apenas aos 42 minutos do segundo tempo, marcado de cabeça por Jô em cobrança de escanteio de Ronaldinho Gaúcho, que disputava seu primeiro jogo do ano.

Mais cedo, o Botafogo derrotou o campeão argentino San Lorenzo no Maracanã por 2-0 pelo Grupo 2, com gols do argentino Juan Ferreyra e de Wallyson.

No Grupo do Galo, o colombiano Santa Fe venceu o Nacional do Paraguai por 3-1.

Pelo Grupo 1, o peruano Universitario de Deportes perdeu por 1-0 em Lima para o argentino Vélez Sarsfield.

Em Torreón, pelo Grupo 8, o mexicano Santos Laguna derrotou o argentino Arsenal por 1-0.