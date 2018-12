Ataque mata 9 membros de comitê anti-talibã no Paquistão

Policiais e voluntários em frente a cinema após um ataque em Peshawar

Peshawar (Paquistão) (AFP) - Homens armados mataram nesta quarta-feira nove membros de um comitê anti-talibã na região noroeste do Paquistão, no momento em que o governo tenta negociar a paz com os rebeldes islamitas.

O ataque foi executado por quase 20 homens armados contra uma casa de Mashujel, localidade na saída de Peshawar, a grande cidade do noroeste do país, perto do Afeganistão.

"Pelo menos nove homens foram mortos pelos insurgentes em um ataque com armas automáticas e granadas contra a residência", afirmou à AFP o comandante da polícia local, Fazal-e-Wahid.

Segundo a polícia, os criminosos, ainda não identificados, separaram os homens de suas famílias, mataram as vítimas e fugiram do local.

Outro comandante da polícia, Najeeb ur-Rehman, afirmou que os insurgentes eram procedentes da zona tribal de Khyber e tinham como objetivo deliberado os nove homens, associados a um comitê local hostil aos talibãs.