Apreendidas na Colômbia cinco toneladas de maconha protegidas pelas Farc

Soldados colombianos carregam corpos de membros das FARC, em Tame, em 10 de janeiro de 2014.

Bogotá (AFP) - Quase cinco toneladas de maconha, protegidas pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), foram apreendidas pelas autoridades colombianas no departamento de Meta (centro), informou a Direção Antinarcóticos da Polícia nesta terça-feira.

Ao todo, 4.976 quilos de maconha foram apreendidos em dois centros de armazenamento de drogas situado em uma área rural de Meta. A operação foi realizada no último domingo.

Também foram encontrados e destruídos 4,9 hectares plantados de maconha.

A área onde a droga foi apreendida é protegida pela frente 53 das Farc. As autoridades ainda investigam se a guerrilha apenas protegia a região, ou se também era proprietária da carga.

Há 15 meses, as Farc negociam um acordo de paz com o governo Juan Manuel Santos, com mediação cubana. No momento, as delegações discutem exatamente o tema das drogas ilícitas, depois de terem chegado a um acordo sobre o desenvolvimento rural e sobre a participação política.