Acidente envolvendo ônibus e carro deixa dois mortos em SP

acidente interdita ambos os sentidos da Avenida Vereador José Diniz

Um grave acidente envolvendo dois ônibus e um carro, no início da manhã de hoje (12), na zona sul da capital, deixou duas pessoas mortas e oito com ferimentos leves. O carro ficou esmagado entre os dois coletivos, deixando as vítimas presas, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Vereador José Diniz com a Joaquim Nabuco, na região de Santo Amaro, por volta das 7h15. Sete carros do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Quatro vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro Bandeirantes e quatro, levadas para o Pronto-Socorro São Paulo.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente interdita ambos os sentidos da Avenida Vereador José Diniz.

Agência Brasil